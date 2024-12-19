موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
ميلان وهيلاس فيرونا
ميلان وهيلاس فيرونا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اي سي ميلان مع نظيره فريق هيلاس فيرونا غدا يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد مارك انتونيو بينتجودي ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا

وتنطلق صافرة بداية مباراة ميلان وهيلاس فيرونا مساء الجمعة في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والساعة 10:45 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:45 بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ميلان وهيلاس فيرونا

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

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