كيف تجعلي رائحه شعرك جميلة؟ تعرفي على طريقة العناية المثالية برائحه الشعر

الفجر الطبي
العناية بالشعر
العناية بالشعر

كيف أجعل رائحة شعري جميلة دائمًا؟.. العناية برائحة الشعر ليست مجرد جانب تجميلي بل هي جزء من الروتين اليومي للحفاظ على صحة الشعر وانتعاشه.

 

العنايه بالشعر 

أفضل الطرق للاستمتاع برائحه شعر جميلة ورائعه دائمًا 

 

 عندما تقومي باستخدام تلك النصائح والطرق البسيطة يمكنك الاستمتاع بشعر برائحة رائعة تدوم طويلًا ومن طرق تعطير الشعر: 

 1. رش العطر على الفرشاة أو المشط بدلًا من رش العطر مباشرة على الشعر، يُنصح برشه على الفرشاة أو المشط قبل التمشيط كما يمكن استخدام عطور مخصصة للشعر لضمان عدم تلفه.

 

2. الزيوت الأساسية: مثل زيت النعناع اللافندر، شجرة الشاي، أو الفانيليا التي تتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا وتمنح الشعر رائحة منعشة كما يمكن مزج قطرتين أو ثلاث من الزيوت مع كوب ماء ويتم  تدليك فروة الرأس بالمزيج لمدة 20 دقيقة ثم غسله.

 

3. مثبتات الشعر المعطرة:  والسيروم على الرغم من أن روائحها قد لا تدوم طويلًا إلا أنها تضيف انتعاشًا سريعًا للشعر.

 

4. بلسم الشعر المعطر: استخدام بلسم يحتوي على مكونات مرطبة مثل الألوفيرا، الجلسرين، والزبدة، يساهم في ترطيب الشعر وإبقائه ناعمًا ورطبًا مما يعزز من رائحته الجميلة.

 

5. استخدام صودا الخبز:  للتخلص من كل  الروائح الموجودة في الشعر من خلال إعداد مزيج من ربع كوب صودا الخبز وثلاثة أرباع كوب ماء، ووضعه على الشعر لمدة خمس دقائق قبل غسله جيدًا يساعد على إزالة الروائح غير المرغوبة.

 

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كيف تتخلصين من روائح الشعر الكريهة

 

1. الغسل المنتظم الشعر الدهني يمتص الروائح بسهولة، لذا يُنصح بغسله مرتين أسبوعيًا أو يوم بعد يوم.

2. تجنب التدخين لأن التدخين يلتصق بالشعر ويترك رائحة مزعجة تدوم طويلًا.

3. تنظيف الأدوات المستخدمة للشعر غسل الفرشاة أو المشط أسبوعيًا بالماء الدافئ والشامبو، وتجفيفها جيدًا، يمنع انتقال الروائح.

4. حماية الشعر أثناء الطهي ارتداء قبعة أو منديل أثناء العمل في المطبخ يقي الشعر من امتصاص روائح الطعام.

5. تنظيف الأغطية والقبعات غسل أغطية الوسائد والقبعات بانتظام يمنع انتقال الروائح غير المرغوبة للشعر.

بالإضافة إلى تعطير الشعر بماء الورد لأن ماء الورد مثالي لتعطير الشعر ويمنحه  لمعانًا طبيعيًا حيث يتم رش ماء الورد على الشعر بعد غسله بالشامبو وتركه ليمنح شعرك انتعاشًا يدوم.

 

أبرز الطرق المنزلية للتخلص من رائحة الشعر الكريهة

• زيت شجرة الشاي: مضاد للبكتيريا ويرطب فروة الرأس.

•خل التفاح: يغذي الشعر بالمعادن والفيتامينات.

باتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على شعر نظيف، صحي، وذو رائحة عطرة دائمًا.

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