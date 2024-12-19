نجوى كرم تبهر ختام Arabs Got Talent بأغنيتها الجديدة "عتوقيت قلبي" باستعراض عالمي

في مفاجأة مبهرة واستعراض مميز خلال ختام الموسم السابع من برنامج Arabs Got Talent، أبهرت "شمس الأغنية العربية"، الفنانة اللبنانية نجوى كرم، الجمهور الحاضر وملايين المتابعين أمام شاشات مجموعة MBC الإعلامية، وقدمت لأول مرة أغنيتها الجديدة "عتوقيت قلبي" وسط عرض استثنائي عالمي، قدمتها فرقة استعراضية عالمية.

تعاون نجوى كرم مع الملحن عماد شمس الدين

وتجدد نجوى كرم تعاونها في جديدها "عتوقيت قلبي" مع الملحن عماد شمس الدين، والموزع الموسيقي هادي شرارة، فيما تولى عملية الميكس والماستر إيلي بربر، وذلك بعد أن صاغ الكلمات الشاعر مازن ضاهر.

وقد أبدعت نجوى في تقديم الأغنية بأسلوبها الغنائي المميز وإحساس كبير بالكلمات، حيث قالت في مقدمتها:

عتوقيت قلبي.. الساعة هلّق عشق ونُصّ

وانتَ قاعد جنبي

بدّي تضلّ بقُربي.. بدل السّاعة سّاعة ونُصّ

ما بيشبع منّك قلبي

ما بدّي إلّا عيونك تيشوفوني حلوة

حتّى القمر من دونك مش عم شوفو مضوي

الله بلاني بالحبّ وشو حلوة هالبلوة

تفاصيل أغنية "عتوقيت قلبي"

وعُرض فيديو أغنية "عتوقيت قلبي" بشكل حصري عبر قناة روتانا على يوتيوب، من إخراج المخرج اللبناني عماد عبود، وتضمن مشاهد استعراضية مبهرة تفاعل معها الجمهور الحاضر في ختام حلقات الموسم السابع من البرنامج الشهير Arabs Got Talent، كما تم عرض الأغنية صوتيًا عبر جميع إذاعات الوطن العربي والمنصات الموسيقية المتخصصة.