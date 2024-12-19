وكيل تعليم الدقهلية يجتمع بوكلاء الإدارات التعليمية ومسئولي التعليم الخاص

اجتمع اليوم الدكتور أشرف العربي مدير المديرية بوكلاء الإدارات التعليمية ورؤساء أقسام التعليم الخاص بالإدارات بحضور أسماء فودة مدير إدارة التعليم الخاص.

تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وتناول الاجتماع عدة محاور أهمها:

-التأكيد على تنفيذ جميع القرارات الوزارية

-التأكيد على دعم المدارس الخاصة في ضوء القرارات الوزارية والتعليمات الاستعداد لأعمال الامتحانات

-آلية طباعة الامتحانات للمدارس الخاصة طبقا للكتاب الدوري ٣٢

و في ختام الاجتماع حث مدير المديرية الجميع على الالتزام بالتعليمات سعيًا لإنجاح العملية الامتحانية وتمني للجميع التوفيق في مهمتهم

جانب من الاجتماع

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