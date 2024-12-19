تعليم أسيوط تطلق مبادرة المعلم الرقمى لمعلمى المرحلة الابتدائية

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جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

انطلقت اليوم الخميس فعاليات مبادرة المعلم الرقمى  والتى ينظمها مكتب المشاركة المجتمعية بإدارة أسيوط التعليمية لتدريب معلمى المرحلة الابتدائية على مهارات التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي ضمن تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان برعاية ودعم اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم 


وحيث شهد أحمد حسين وكيل إدارة أسيوط التعليمية انطلاق فعاليات المبادرة فى مرحلتها الأولى وتسليم الشهادات للمتدربين بالمرحلة الأولى التى تم تنظيمها بمقر مركز التطوير التكنولوجى بإلادارة تحت إشراف الدكتورة أمل ياسين مدير قسم المشاركة المجتمعية وبمشاركة حسين حسن سيد المدرب المعتمد واخصائى خبير تكنولوجيا التعليم وبحضور 16 معلم واخصائى ممثلين لبعض مدارس إدارة أسيوط التعليمية وتضمن التدريب استعراض بعض مهارات التعامل مع الصور والأشكال ومهارات البحث المتقدم على الانترنت والتعامل مع البرامج الحديثة الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتوظيفها لدعم العملية التعليمية ؛حيث تم التدريب بدعم ومشاركة مجتمعية من الدكتورة إيمان موسى المدير التنفيذى لمؤسسة وان بلس للتدريب والتطوير والاستشارات ومشاركة محمود فوزى وفادية محمود بمكتب المشاركة المجتمعية ووليد عبد العزيز مدير مركز التطوير التكنولوجى بإلادارة 


وأشار وكيل إدارة أسيوط التعليمية إلى أهمية تنفيذ  التدريب على استخدامات التكنولوجيا الحديثة وربط الذكاء الاصطناعي بالعملية التعليمية لتحسين طرق وأساليب التدريس وضمان جودة التعليم لمواكبة التحول الرقمى  موجها الشكر لمكتب المشاركة المجتمعية على تنفيذ المبادرة 


وكما تم تكريم أحمد حسين وكيل إدارة أسيوط التعليمية والدكتورة امل ياسين تقديرا لجهودهما فى دعم وتنفيذ المبادرة بمرحلتها الاولى 

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