فيديو وصور.. مطرب الراب موسى يتصدر تريند يوتيوب بأغنيته الجديدة "لوم"

تصدر مطرب الراب موسى التريند بأغنيته الجديدة" لوم" وذلك عقب مررو أقل من 24 ساعة من إطلاقها على قناته الخاصة ب "يوتيوب".

تفاصيل أغنية لوم

أغنية "لوم " لمطرب الراب موسى من كلمات ولحن موسى وإنتاج زى بيزمنت ريكوردز.

كلمات أغنية لوم

وتقول كلماتها: " انتي بترمي اللوم عليا ليه.. ظروفي دي مش بايديا.. ياليل.. بلف جوا الدايره ..ياليل..صحبي الدنيا دي مش دايمه.. دايما تجيبي اللوم عليا.. دايما تجيبي اللوم عليا.. الموضوع دا خرج من اديا..الموضوع دا خرج من اديا..متفكرش صحبي ف الاذيه.. بشوفها صحبي وهي جايه.. بشوف بقلبي مش بعنيا.. مبكلش لحمه لسه نيه..انتي بترمي اللوم عليا ليه.. بلف جوا الدايره.. صحبي الدنيا دي مش دايمه.. ظروفي دي مش ب ايديا..ليلا ياعين ياليل..ليلا ياعين.. مكسبتش منها ولا شئ.. ليلا ياعين.. كل نهار وكل ليله.. ليلا ياعين .. عشان تسمعي أنا غنيت ليلا ياعين.. الشارع ميبنفعش بيت.. مكسب وخساره .. الدنيا دواره.. الدنيا دي غابه.. ياليل.. مستني الاشاره.. اولع في النار.. الدنيا دواره..بترمي اللوم عليا .. بترمي اللوم عليا ليه.. ظروفي.. مش بايديا ياليل.. لا مش ب إيديا.. بلف جوا الدايره .. انا بلف جوا الدايره ..ليلا عين.. عين ياليل..مكسبتش منها ولا شئ.. ليلا ياعين..كل نهاروكل ليله.. ليلا ياعين.. عشان تسمعي انا غنيت.. ليلا ياعين..الشارع ميبنفعش بيت..بترمي اللوم عليا ليه ؟.. بترمي اللوم عليا..بترمي اللوم عليا.. ليه بترمي اللوم عليا؟.. إني أحبك مش بإيديا.. قوليلي ليه متضايقه؟ ..الدنيا دي مش دايمه..يالييييل.. الدنيا دي مجنونه.. دايما تجيبي اللوم عليا

دايما تجيبي اللوم عليا.. مش بايديا.. الموضوع دا خرج من اديا.. الموضوع دا خرج من اديا..لف جوا الدايره.. متفكرش صحبي ف الاذيه.. بشوفها صحبي وهي جايه.. جايه.. بشوف بقلبي مش بعنيا..عنيا.. مبكلش لحمه لسه نيه..انا مش شايف ولا سامع.. مبكلش لحمه لسه نيه.. مبكلش ازميلي من الاونطه.. باكل مع كلو مش بفرق.. إلى نفسه ف حاجه من عنيا..كشف الطبيعه مش مزيف.. فوق السحاب انا ومهيمن.. لفيت كتير انا مهيئ.. سنين بلف جوا الدايره.. بتجيبي اللوم عليا ليه ؟ ".