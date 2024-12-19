مياه أسيوط تختتم فعاليات الورشة التدريبية لتدريب قادة المناخ الصغار

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جانب من ختام الورشة
جانب من ختام الورشة

اختتمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد اليوم الخميس  فاعليات مبادرة عقول واعدة مستقبل أخضر تمكين قادة المناخ الصغار ضمن مبادرة صحتنا في بيئتنا المنفذة خلال الشراكة بين شركة  المياه ومنظمة الامم المتحدة للطفولة يونسيف ومديرية  التربية والتعليم بمحافظة أسيوط بمراكز ساحل سليم وأبنوب وأسيوط.


وجاءت  الورشة التدريبية المقامة بمركز التدريب والخدمات بمياه أسيوط على مدار ثلاثة أيام متتالية وذلك بحضور ريمون شكرى مسئول برنامج المياه بمنظمة  الأمم المتحدة  للطفولة يونسيف وحاتم السواح مدرب بشركة إينوفت للتعليم.


واختتمت الورشة بتحقيق عدد من الأهداف الذكية التى سيحملها المتدربين للأطفال الصغار  ليكونوا سفراء في مدارسهم لنقل الفكر الإيجابي وكيفية خلق مبادرات فعالة تسعي إلى تغيير الواقع وتكون أكثر بقاء في نفوس النشأ وتعتبر غرسة صالحة فى برامج التنمية  البشرية المستدامة.

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