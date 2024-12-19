اصابه سيده فى انقلاب اتوبيس بمركز المراغه بسوهاج

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جانب من الحادث
جانب من الحادث

أصيب شخصين بإصابات متوسطة نتيجة اصطدام سيارة ملاكي بأوتوبيس نقل ركاب خاص بموظفي إحدى الشركات بسوهاج، بناحية مركز ومدينة المراغة بسوهاج، أثناء رحلته من المصنع إلى مركز طما لنقل الوردية المسائية.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة المراغه يفيد بورود حادث سير بطريق اسيوط سوهاج الزراعى بمركز المراغه شمال محافظة سوهاج، اثر تصادم سياره ملاكى باستوبيس لإحدى الشركات مستقل طريقه إلى مركز طما شمال المحافظة.

نجم عن الحادث إصابة كل من،المدعوه "منار.م.ع" قائد السيارة الملاكى، وأصابه قائد الاتوبيس تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

وجار تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا للعرض على جهات التحقيق المختصة.

سوهاج محافظة سوهاج حوادث مركز المراغة

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