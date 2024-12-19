"الملكة".. عمل سينمائي يجمع كوكبة من النجوم يعرض لأول مرة على ART

تستعد قناة ART أفلام 1 لعرض فيلم "الملكة" لأول مرة الليلة في تمام الساعة الثامنة. الفيلم يضم نخبة من النجوم، منهم هالة صدقي، رانيا يوسف، شيرين رضا، باسم سمرة، كريم عفيفي، ودينا. كتب القصة هشام هلال وأحمد رمزي، وأخرجه سامح عبد العزيز.

أحداث الفيلم: صراع اجتماعي في إطار كوميدي



تدور قصة الفيلم حول سيدة أعمال قوية تواجه العديد من المؤامرات والمضايقات، لكنها تتمكن من التغلب عليها واستعادة حقوقها كاملة، ما يجعل العمل مزيجًا من الدراما الاجتماعية والكوميديا المميزة.

مواعيد الإعادة



لمن فاتتهم فرصة المشاهدة الليلة، يمكنهم متابعة الفيلم غدًا الجمعة في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، أو يوم السبت في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، على نفس القناة.

يُعد فيلم "الملكة" فرصة ممتعة للجمهور للاستمتاع بأداء نجومهم المفضلين في تجربة سينمائية جديدة.