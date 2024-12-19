محافظ أسوان يفتتح المعرض الدائم للسلع الغذائية المخفضة بدراو بتخفيضات تصل إلى 30 %

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افتتاح المعرض الدائم
افتتاح المعرض الدائم للسلع الغذائية بدراو

إفتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المعرض الدائم للسلع الغذائية بمنطقة السوق الرئيسى بوسط مدينة دراو على مساحة 750 متر، وبتخفيضات تصل إلى 30 %، ويضم أقسام المجمدات من اللحوم والدواجن والبقوليات، ومختلف متطلبات البقالة وغيرها من المنتجات والمعروضات الأخرى بجودة عالية، وأثناء تفقده للأقسام المختلفة بالمعرض برفقة أعضاء مجلس الشيوخ حسين عبد المجيد وخالد العونى، وأيضًا كمال حلمى رئيس المدينة 

 

 أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى يتم التنسيق المتواصل مع وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق، وكذلك كافة الجهات المختصة لتوفير السلع الأساسية بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة للمواطنين 

 

فى ظل متابعة مباشرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مقدمًا شكره لجميع القائمين على تنظيم هذا المعرض من مديرية التموين والغرفة التجارية، والقطاع الخاص، والوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو 

 

وشدد محافظ أسوان على ضرورة الإلتزام بنفس الأسعار الموجودة على السلع المختلفة لتحقيق المصداقية فى التخفيضات المحددة، مكلفًا بقيام لجان بالتفتيش بصفة عشوائية للإطمئنان على الأسعار، مع عدم السماح بأى إحتكار للسلع فى الأسواق 

 

 وعقب ذلك قام المحافظ بالمرور المفاجئ على إحدى الصيدليات للإطمئنان على توافر الأدوية المختلفة طبقًا للمواصفات المطلوبة.

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