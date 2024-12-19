مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم دراجتين ناريتين في الفيوم

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اسعاف أرشيفية
اسعاف أرشيفية

شهد طريق قرية الريان الزراعي بدائرة قسم شرطة مركز يوسف الصديق، حادث تصادم دراجتين ناريتين، أسفر عن وفاة شاب وإصابة 2 آخرين بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطوت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

 

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مركز يوسف الصديق، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين، على طريق الفيوم قرية الريان الزراعي،ووجود متوفي ومصابين.

 

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين تصادم دراجتين ناريتين على طريق قرية الريان الزراعي،ما أسفر عن مصرع شخص يدعى "عبد الرحمن. ب" 18سنه، ومقيم بقرية حمزاوي، وإصابة "خ.ك" 22 سنه و" " ف. ك" 21 سنه، بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.
 

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، سيارتين إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، والمصابين إلى قسم الطوارئ بالمستشفى. 
 

تحرير محضر بالواقعة 
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وذلك لدفنه في مقابر اسرته بالفيوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

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