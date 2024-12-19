عاجل.. ارتفاع ضحايا عقار شبرا الخيمة إلى 7 وفيات

شهدت مدينة شبرا الخيمة حريق هائل شب باحد المحلات التجارية داخل منزل في شارع ورشة النجارة علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة علي الحريق وعدم امتداده إلى المنازل والمحلات واسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص واصابه 4 اخرين باختناقات وتم نقلهم لمستشفى ناصر العام.. واخطرت النيابة فتولت التحقيق وامرت بندب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق وتقدير التلفيات



وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا باندلاع حريق في منزل بشارع ورشة النجارة، داخل مصنع شمع بالدور الارضي وغرفة بالدرو الثاني.. تم اخطار اللواء مدير امن القليوبية بالحريق انتقلت 5 سيارات مطافي وتم السيطرة علي الحريق الذي اسفر عن مصرع 7 اشخاص واصابه 4 اخرين باختناقات وتم السيطرة علي الحريق وعدم امتداده للمناطق المجاورة وتولت النيابة التحقيق

