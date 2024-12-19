محافظ أسوان يستقبل رئيس لجنة الأمن والدفاع القومى بمجلس النواب

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محافظ أسوان ورئيس
محافظ أسوان ورئيس لجنة الأمن والدفاع القومى

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رئيس لجنة الأمن والدفاع القومى بمجلس النواب والنائب الأول لحزب حماة وطن اللواء أحمد العوضى، وذلك فى حضور ياسين عبد الصبور أمين الحزب بأسوان.

من جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هذه المرحلة تحتاج لمزيد من التعاون المثمر والبناء لتلبية المطالب الجماهيرية بإعتبار أن المواطن هو هدفنا الأول كأجهزة تنفيذية وشعبية، وسنعمل جميعًا على تحقيق آماله وطموحاته، ورفع المعاناة عنه وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

 مشيرًا إلى الدور الهام الذى تقوم به القيادات البرلمانية والمجتمعية لمساندة الجهود التنفيذية، والتواصل مع الوزارات والجهات المختصة لتحقيق المزيد من الإنجازات المتتالية فى مختلف قطاعات العمل بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء أحمد العوضي لجنة الأمن ياسين عبد الصبور والمجتمعية

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