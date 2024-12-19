رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستجدات الأعمال الإنشائية لمشروع مستشفى الأورام الجامعي الجديد

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط اليوم الخميس جولة تفقدية داخل مشروع مستشفى الأورام الجامعي الجديد؛ للوقوف على آخر مستجدات الأعمال الإنشائية والتنفيذية للمشروع، ومتابعة الخطة الإنشائية المستقبلية للمشروع

وتابع الدكتور المنشاوي حجم العمل الجاري، والمراحل التنفيذية للمشروع، بوصفه من المشروعات القومية المهمة، وأحد الركائز الأساسية في إستراتيجية جامعة أسيوط؛ لتحقيق التنمية المستدامة في مجال الصحة في صعيد مصر، والمُصمم وفق أحدث النظم الطبية المتقدمة، موضحًا أن مساحة المشروع تبلغ (15) ألف متر مربع، وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل تدريجية، ويشمل كل الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لمرضى الأورام، والوحدات التمريضية، والأقسام التشخيصية، والعلاجية للخدمات المساعدة كافة.

وسيضم المشروع أيضًا مركزًا بحثيًا متخصصًا في إجراء دراسات وأبحاث علمية متعمقة في مجالات الأورام المختلفة.

ووجّه رئيس الجامعة بضرورة الإسراع في تنفيذ مراحل المشروع، وتذليل الصعوبات والعقبات كافة التي تواجه افتتاح المرحلة الأولى منه في أقرب وقت ممكن، لافتًا أنه من المقرر أن يكون المشروع صرحًا طبيًا رائدًا، يضم أحدث التقنيات الطبية، ويخدم مختلف الفئات العمرية من مرضى الأورام على مستوى صعيد مصر.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على أن مشروع إنشاء مستشفى الأورام الجامعي الجديد يأتي امتدادًا للخطة الموسعة التي تشهدها مستشفيات جامعة أسيوط خلال الآونة الأخيرة، والتي تتضمن الكثير من أعمال الإنشاءات، والإحلال والتجديد داخل قطاعاتها كافة، ووحداتها الطبية المتخصصة، والتي تأتي في إطار الخطة الإستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية؛ لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية، وزيادة طاقتها الاستيعابية، لكي تتمكن من أداء رسالتها، وتحسين مستوى الخدمات الطبية، والعلاجية المُقدمة للمواطن.

ورافق رئيس الجامعة خلال جولته الدكتور عبد المنطلب محمد علي مدير المشروع، والدكتور محمد حلمي الحفناوي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتورة رحاب الداخلي المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، وبمشاركة المهندس محمد ثابت عبد العواض مدير عام الشئون الهندسية، والمهندسة سوسن إبراهيم مدير عام الإنشاءات، وبحضور لفيف من المهندسين والمشرفين بإدارة الشئون الهندسية.