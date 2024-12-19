وكيل تعليم الدقهلية يجتمع بمجلس الأمناء بالإدارات التعليمية

اجتمع اليوم الدكتور أشرف العربي مدير المديرية برؤساء مجالس الأمناء والآباء والمعلمين بالإدارات التعليمية المختلفة وذلك لمناقشة استعدادات المديرية لاختبارات منتصف العام الدراسي للعام الدراسي الجاري وكذلك مناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجهها الإدارات.

وتم مناقشة آليات التغلب عليها وعلاجها سعيًا لنجاح العملية الامتحانية تم الاجتماع بحضور الدكتور عبد العظيم السعيد رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية، والكاتب الصحفي حازم نصر رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية وعبد الغني الغازي موجه عام التربية الاجتماعية أمين المجلس.

وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية