عاجل بالصور - جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 (التفاصيل الكاملة)

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025.. تحظى أخباره حاليا بإهتمام بالغ من جميع طلاب الشهادة الإعدادية 2025 وأولياء أمورهم، استعدادا لبدء امتحانات نصف العام 2025 المقرر انطلاقها يناير المقبل.

من جانبها أعلنت الصفحات الرسمية لعدد من مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

ويبدأ جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 جميع المحافظات ( جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ) بداية من يوم 18 يناير 2025.

ووفقا لما تم إعلانه من قرارات رسمية صادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فمن المقرر أن يستمر جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 بجميع المحافظات ( جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ) حتى 23 يناير 2025.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025.. معلومات رسمية

وأكدت مديريات التربية والتعليم خلال جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025، أنه في مادة اللغة العربية سوف تكون الاملاء عبارة عن قطع مستقلة تملى على الطالب ولا تحتسب من موضوع التعبير وتكون لها درجتها المستقلة.

كما أوضحت مديريات التربية والتعليم عند اعلان جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025، أنه من المقرر أن يعفى طلاب المنازل في جميع المراحل من امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وفقا للقرار الوزاري 137 لسنة 2002.

وأشارت مديريات التربية والتعليم، أثناء إعلان جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025، أنه سوف يعقد امتحان المستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات بمعرفة المدارس وتحت إشراف التوجيه المختص ويتم عمل جدوله على مسئولية المدرسة وتحت إشراف الإدارة التعليمية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025.. ماذا قررت وزارة التربية والتعليم؟

وأصدرت وزارة التربية التعليم والتعليم الفنى عدة تعليمات بشأن استعداد المديريات التعليمية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025، وذلك حرصًا من الوزارة على تحقيق أعلى معدلات الجودة بجميع أعمال الامتحانات.

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية الالتزام بالآتي: