عاجل بالصور - جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 (التفاصيل الكاملة)

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جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025.. تحظى أخباره حاليا بإهتمام بالغ من جميع طلاب الشهادة الإعدادية 2025 وأولياء أمورهم، استعدادا لبدء امتحانات نصف العام 2025 المقرر انطلاقها يناير المقبل.

من جانبها أعلنت الصفحات الرسمية لعدد من مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

ويبدأ جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 جميع المحافظات ( جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 )  بداية من يوم 18 يناير 2025.

ووفقا لما تم إعلانه من قرارات رسمية صادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فمن المقرر أن يستمر  جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 بجميع المحافظات ( جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ) حتى 23 يناير 2025.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025.. معلومات رسمية

وأكدت مديريات التربية والتعليم خلال جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025، أنه في مادة اللغة العربية سوف تكون الاملاء عبارة عن قطع مستقلة تملى على الطالب ولا تحتسب من موضوع التعبير وتكون لها درجتها المستقلة.

كما أوضحت مديريات التربية والتعليم عند اعلان جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025، أنه من المقرر أن يعفى طلاب المنازل في جميع المراحل من امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وفقا للقرار الوزاري 137 لسنة 2002.

وأشارت مديريات التربية والتعليم، أثناء إعلان جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025، أنه سوف يعقد امتحان المستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات بمعرفة المدارس وتحت إشراف التوجيه المختص ويتم عمل جدوله على مسئولية المدرسة وتحت إشراف الإدارة التعليمية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025.. ماذا قررت وزارة التربية والتعليم؟

وأصدرت وزارة التربية التعليم والتعليم الفنى عدة تعليمات بشأن استعداد المديريات التعليمية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025، وذلك حرصًا من الوزارة على تحقيق أعلى معدلات الجودة بجميع أعمال الامتحانات.

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية الالتزام بالآتي:

  • الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وكذا أن تغطي أسئلة الامتحان الأجزاء التي تم تدريسها فعليًا خلال الفصل الدراسي الأول، والابتعاد تمامًا عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية أو القضايا الحزبية والخلافية، ويتم تطبيق المقترح الخاص بدمج ورقة الاسئلة مع كراسة الإجابة (بوكليت) ــ للمواد الأساسية فقط ــ طبقًا لظروف كل مديرية.
  • تلتزم المديرية بوضع باركود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير، على أن يتم تظريف كل (20) ورقة/كراسة بوكلت في كيس معتم مغلق لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذى يتضمن (موعد الفتح وتاريخ اليوم واسم المادة).
  • التشديد على الطلاب، والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.
  • تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة بحيث يتم تسليم الأوراق لكل لجنة قبل موعد بدء الامتحانات بوقت مناسب، ولا يتم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية فى تمام الساعة التاسعة ألا خمس دقائق.  
  • التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها؛ على أن يكون إحتياطيًا فى هذا اليوم.
  • الانتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية بالتنسيق مع السيد مدير الأمن بالمحافظة؛ لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة بهدف تهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
  • اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق معايير الجودة في جميع أعمال التقدير ورصد النتائج.
  • مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي من السيد المحافظ، واتخاذ إجراءات إعلان النتائج واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين المستوى في الفصل الدراسي الثاني.
  • الشروط التى يجب أن تتوافر، والموانع التى يجب ألا تتواجد في من يشترك فى امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية التى تشرف عليها المحافظة أو المديرية أو الإدارة التعليمية، يتم وضعها حسب نشرة الموانع.
  • تتم جميع أعمال الامتحانات المحلية والشهادات المحلية تحت مسئولية السادة مديرى المديريات التعليمية.
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