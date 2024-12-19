جامعة الفيوم تنظم ورشة عن خدمات مركز المعلومات بكلية الطفولة المبكرة

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جانب من الندوة
جانب من الندوة

شهدت الدكتور صفاء أحمد، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، بجامعة الفيوم، ورشة عمل حول "خدمات مركز معلومات الجامعة في التحول الرقمي وميكنة خدمات الجامعة" التي نظمها مركز معلومات الجامعة تحت إشراف الدكتوررانيا أبو السعود، وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والمدير التنفيذي لمركز معلومات جامعة الفيوم، والدكتور أحمد سلامة، المدير التنفيذي لمشروع الشبكات بالجامعة، بحضور الدكتور محمد شعبان، الأستاذ المساعد بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الكلية.

 

وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شؤون التعليم والطلاب.

حاضرت - خلال ورشة العمل- المهندسة حسناء فؤاد مسؤولة التدريب بمشروع الشبكات.

 

تناولت حسناء فؤاد، خلال الورشة عرضًا لأعمال تطوير البنية التحتية بمركز معلومات الجامعة وزيادة سرعة الإنترنت داخل الجامعة، وشرحت أبرز الخدمات التي يقدمها مشروع الشبكات لتفعيل البريد الإلكتروني للطلاب على مايكروسوفت؛ ما يتيح للطلاب فرصة الحصول على برامج مايكروسوفت، وكذلك الدورات التدريبية في مجال أساسيات الشبكات وأمن المعلومات وحماية الشبكات، كما يقدم كامب للأطفال من أبناء العاملين بالجامعة لتدريبهم وتطوير مهاراتهم التكنولوجية.

 

وأضافت أن مشروع الشبكات يضم عددًا من المنصات، منها منصة الخدمات الإلكترونية الموحدة ومنصة اللغات والترجمة.. وتقدم عددًا من الخدمات منها امتحان اللغات والاختبار الأكاديمي، كما يضم المشروع منصة الكتاب الإلكتروني ومنصة ضمان الجودة.

وأوضحت أن مشروع نظم المعلومات الإدارية يقدم خدمات إعلان نتائج الطلاب بمرحلتَي البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا وتسجيل الطلاب والتقديم للمدن الجامعية وخدمة الدفع الإلكتروني.

 

كما استعرضت سيادتها مشروع البوابة الإلكترونية الذي يضم موقع الجامعة والبيانات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين والكليات وإدارات الجامعة المختلفة، ويقدم العديد من الخدمات منها الإفادات والاستعلام عن المؤتمرات الخارجية والبريد الإلكتروني الجامعي والكشف الطبي وجداول الامتحانات.

 

وأشارت إلى خدمات مركز إنتاج المقررات الإلكترونية ومشروع الاختبارات الإلكترونية وخدمات فحص الرسائل العلمية وبنك المعرفة المصري.

 

 

 

 

 

محافظ الفيوم يتسلم مشروع الهوية البصرية التصميمية للمحافظة من وفد جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب "MSA"

 

 

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