عاجل - جدول امتحانات الترم الأول 2025 الإسكندرية لجميع المراحل التعليمية

جدول امتحانات الترم الأول 2025 الإسكندرية.. تزامنا مع حلول مواعيد الامتحانات لكل الصفوف، يتساءل الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن جدول امتحانات الترم الأول 2025 الإسكندرية عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال "جوجل"، من أجل معرفة جدول امتحانات الترم الأول 2025 الإسكندرية.

جدول امتحانات الترم الأول 2025 الإسكندرية

وأعلن أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية خلال الساعات الآخيرة، اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024-2025 لجميع الصفوف الدراسية في المحافظة.

جدول امتحانات الترم الأول 2025 الإسكندرية

وستبدأ امتحانات نصف العام في محافظة الإسكندرية في 11 يناير 2025، والتي تظل حتى 23 يناير 2025، بينما ستُجرى امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الفترة من 2 لـ 9 يناير 2025.

جدول امتحانات الترم الأول 2025 الإسكندرية المرحلة الابتدائية

جاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024-2025 المرحلة الابتدائية كالتالي:

الصف الثالث الابتدائي: يبدأ من 11 يناير 2025 حتى 15 يناير 2025

الصف الرابع الابتدائي: يبدأ من 11 يناير 2025 حتى 16 يناير 2025

الصف الخامس الابتدائي: يبدأ من 12 يناير 2025 حتى 16 يناير 2025

الصف السادس الابتدائي: يبدأ من 12 يناير 2025 حتى 16 يناير 2025

جدول امتحانات الترم الأول 2025 الإسكندرية المرحلة الإعدادية

كما جاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024-2025 المرحلة الإعدادية كالتالي:

الصف الأول الإعدادي: تبدأ من 11 يناير 2025 حتى 16 يناير 2025

الصف الثاني الإعدادي: تبدأ من 11 يناير 2025 حتى 16 يناير 2025

الصف الثالث الإعدادي: تبدأ من 18 يناير 2025 حتى 28 يناير 2025

جدول امتحانات الترم الأول 2025 الإسكندرية

جدول امتحانات الترم الأول 2025 الإسكندرية المرحلة الثانوية

وجاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024-2025 المرحلة الثانوية كالتالي: