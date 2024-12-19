عاجل - جدول امتحانات الترم الأول 2025 الإسكندرية لجميع المراحل التعليمية

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جدول امتحانات الترم الأول 2025 الإسكندرية

جدول امتحانات الترم الأول 2025 الإسكندرية.. تزامنا مع حلول مواعيد الامتحانات لكل الصفوف، يتساءل الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن جدول امتحانات الترم الأول 2025 الإسكندرية عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال "جوجل"، من أجل معرفة جدول امتحانات الترم الأول 2025 الإسكندرية.

جدول امتحانات الترم الأول 2025 الإسكندرية

وأعلن أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية خلال الساعات الآخيرة، اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024-2025 لجميع الصفوف الدراسية في المحافظة.

جدول امتحانات الترم الأول 2025 الإسكندرية

وستبدأ امتحانات نصف العام في محافظة الإسكندرية في 11 يناير 2025، والتي تظل حتى 23 يناير 2025،  بينما ستُجرى امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الفترة من 2 لـ 9 يناير 2025.

جدول امتحانات الترم الأول 2025 الإسكندرية المرحلة الابتدائية
جاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024-2025 المرحلة الابتدائية كالتالي:

  • الصف الثالث الابتدائي: يبدأ من 11 يناير 2025 حتى 15 يناير 2025
  • الصف الرابع الابتدائي: يبدأ من 11 يناير 2025 حتى 16 يناير 2025
  • الصف الخامس الابتدائي: يبدأ من 12 يناير 2025 حتى 16 يناير 2025
  • الصف السادس الابتدائي: يبدأ من 12 يناير 2025 حتى 16 يناير 2025

جدول امتحانات الترم الأول 2025 الإسكندرية المرحلة الإعدادية

كما جاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024-2025 المرحلة الإعدادية كالتالي:

  • الصف الأول الإعدادي: تبدأ من 11 يناير 2025 حتى 16 يناير 2025
  • الصف الثاني الإعدادي: تبدأ من 11 يناير 2025 حتى 16 يناير 2025
  • الصف الثالث الإعدادي: تبدأ من 18 يناير 2025 حتى 28 يناير 2025
جدول امتحانات الترم الأول 2025 الإسكندرية

جدول امتحانات الترم الأول 2025 الإسكندرية المرحلة الثانوية

وجاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024-2025 المرحلة الثانوية كالتالي:

  • الصف الأول الثانوي: تبدأ من 11 يناير 2025 حتى 16 يناير 2025
  • الصف الثاني الثانوي: تبدأ من 11 يناير 2025 حتى 16 يناير 2025
جدول امتحانات الترم الأول 2025 الاسكندرية المرحلة الابتدائية المرحلة الاعدادية المرحلة الثانوية امتحانات نصف العام 2025 الصف الثالث الابتدائي الصف الرابع الإبتدائي الصف الخامس الابتدائي الصف السادس الابتدائي الصف الاول الاعدادي الصف الثاني الإعدادي الصف الثالث الإعدادي الصف الأول الثانوي الصف الثاني الثانوي أحمد خالد حسن سعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع امتحانات الفصل الدراسي الأول
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