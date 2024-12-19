عاجل.. شيكابالا يقرر الاعتزال نهاية الموسم الحالي بعد الاتفاق مع إدارة الزمالك

الفجر الرياضي
شيكابالا
شيكابالا

كشف الإعلامي محمد شبانة عن توصل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى قرار موعد إعتزاله بالتشاور مع مجلس إدارة النادي.

الاتفاق بين شيكابالا والزمالك للاعتزال نهاية الموسم 

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن شيكابالا قرر تعليق حذاءه رسميا بنهاية الموسم وأن الستة أشهر القادمة ستكون الأخيرة له مع الفريق.

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وأتم شبانة بأن إدارة الزمالك تخطط مع اللاعب حاليا لمستقبله بعد الاعتزال لضان تواجده في احد المناصب بالنادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز

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