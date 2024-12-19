جامعة الفيوم تدخل قائمة أفضل 50 جامعة عربية في تصنيف ARU

صرح الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن التصنيف العربى للجامعات ARU أعلن نتائج نسخته للعام 2024 التي تنافس فيها 373 جامعة من 16 دولة بالوطن العربى، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم.

حيث استطاعت جامعة الفيوم أن تتميز بظهورها لأول مرة بالتصنيف من خلال المراكز المتقدمة التى حصدتها، حيث حصلت الجامعة على المركز 42 عربيا. أما على المستوى المحلى، فقد ظهرت الجامعة بالمركز 13 بين الجامعات المصرية الحكومية.

ومن الجدير بالذكر أن التصنيف العربي للجامعات- المنبثق من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للثقافة والعلوم (ألكسو) واتحاد الجامعات العربية- هو أول تصنيف معنى بالجامعات العربية، وقد تم وضع مؤشراته التى يعتمد عليها فى التقييم بما يتناسب مع رؤية الدول العربية واحتياجاتها.

وتعتمد منهجية التصنيف على أربعة مؤشرات، وهي: مؤشر ‌‌التعليم والتعلم (30%) ويتعلق‌ بعدد أعضاء هيئة التدريس بالنسبة لأعداد الطلاب والحاصلين على جوائز عالمية، والأبحاث المنشورة في مجلات دولية بالاشتراك مع طلبة المرحلة الجامعية الأولى، ومؤشر البحث العلمي (40%) ويتعلق بعدد الأبحاث وجودتها وعلاقتها بالتنمية المستدامة، ومؤشر الإبداع والريادية والابتكار (15%) ويتعلق بعدد الأبحاث والمشروعات المتعلقة بالصناعة والإبداع والابتكار، ومؤشر التعاون الدولي والمحلي (15%) ويتعلق بالأساتذة الزائرين والطلاب الوافدين وعدد الشهادات المشتركة والمزدوجة مع الجامعات المصنفة عالميًا وبرامج التبادل الأكاديمي من وإلى الجامعة.

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