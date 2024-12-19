عاجل - موعد امتحانات نصف العام 2025 رسميا لجميع المراحل الدراسية (ابتدائي وإعدادي وثانوي)

امتحانات نصف العام 2025، ارتفعت معدلات بحث الطلاب بجميع المراحل الدراسية لعام 2024-2025 حول موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025، حيث بدأ العد التنازلي على انطلاق امتحانات الترم الأول، كما يتساءل الكثير عن موعد إجازة نصف العام.

موعد امتحانات نصف العام 2025

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام 2025 لجميع المراحل الدراسية، في شهر يناير المقبل خلال الفترة من 11 إلى 23 يناير 2025، وفق المواعيد المحددة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

موعد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام

وتعقد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي، يوم 11 يناير 2025، على أن تنتهي يوم 16 من نفس الشهر.

وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، تليها امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية، مع تخصيص نصف ساعة كفاصل زمني بين الفترتين لتخفيف الضغط على الطلاب.

موعد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي

وبالنسبة لـ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي، فمن المقرر أن تعقد في الفترة من 11 حتى 16 يناير 2025.

موعد امتحانات النقل من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي

ويستعد الطلاب لأداء امتحانات المرحلة الابتدائية من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي، في الفترة من 11 حتى 16 يناير 2025.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية من يوم 18/1/2025 وتنتهي في 23/1/2025، حسب ما حددته الوزارة.

موعد امتحان المستوى الرفيع ومواد خارج المجموع وجدول خاص

وفيما يخص امتحانات مواد المستوى الرفيع في المدارس الرسمية لغات والخاصة والمواد غير المضافة للمجموع والمواد العملية، من المقرر أن تبدأ قبل الامتحانات الأساسية، لضمان تيسير عملية الامتحانات دون ضغط إضافي على الطلاب.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025

وتبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 25 يناير 2025، وتستمر إجازة منتصف العام حتى يوم الخميس 6 فبراير 2025.