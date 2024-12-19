مدير تعليم الفيوم يفاجئ مدرسة القاياتي بسنورس لمتابعة انتظام التعليم

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جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بزيارة مدرسة القاياتي الابتدائية التابعة لإدارة سنورس التعليمية لمتابعة العملية التعليمية بالمدرسة.

 

حيث تفقد الدكتور " قبيصي " المدرسة، وأشاد بانضباط وانتظام العملية التعليمية، ونظافة المدرسة والفصول الدراسية.

وقام وكيل الوزارة بمتابعة عدد من الفصول الدراسية لمتابعة سير العملية التعليمية ومستوى الطلاب والأنشطة الصفية والتقييمات الأسبوعية، وحضر حصة لغة عربية بالصف الثاني الابتدائي، وحصة لغة عربية بالصف الثالث الابتدائي، وناقش التلاميذ للوقوف على المستوى العلمى.

 

كما تابع الدكتور، "قبيصي" البرنامج العلاجي، وقام بمناقشة التلاميذ على السبورة للوقوف على مستوى القراءة والكتابة.

أكد دكتور خالد قبيصي، على ضرورة المشاركة الإيجابية فى جميع المبادرات بالمديرية أو على مستوى الجمهورية، ومنها مبادرة بداية جديدة، ومبادرة الفيوم تتحدث، وكذلك الإهتمام بالأنشطة التربوية، من أجل إتاحة جو من متعة وجاذبية الطلاب للتعلم بالمدرسة.

وفي سياق متصل، تابعت الأستاذة ريحاب عريق وكيل المديرية، عدد من المدارس، ومنها مدرسة أبوسعاد للتعليم الأساسي بسنورس، ومدرسة منشأة كريم - إدارة سنورس التعليمية.

 

حضرت وكيل المديرية، طابور الصباح بمدرسة أبوسعاد للتعليم الأساسي، وأشادت بانضباط طابور الصباح وتحية العلم، وتفقدت المدرسة والفصول الدراسية لمتابعة إنضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، وأكدت على ضرورة تفعيل البرامج العلاجية للطلاب الضعاف بالمدرسة.

كما تابعت وكيل المديرية، مدرسة منشأة كريم بسنورس، وتفقدت الفصول الدراسية، وتابعت تدريب المرحلة الثانية للأخصائي الإجتماعي بالمدارس المستهدفة بعنوان " الإرشاد التكاملي وفنيات دراسة الحالة الفردية"، ضمن مشروع رحلة تطوير المدارس الحكومية بدعم من مؤسسة علمني، بحضور الدكتورة كريمة أبوالمجد مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية.

 

 

 

 

 

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