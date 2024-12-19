عاجل - "صقيع وبرودة".. حالة الطقس غدا 20 ديسمبر 2024 في مدن ومحافظات مصر

أخبار مصر
حالة الطقس
حالة الطقس

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود الطقس غدًا الجمعة  20 ديسمبر 2024، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد العامة، إلى أنه من المتوقع غدا أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية احيانا على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

الطقس هيئة الأرصاد الجوية الطقس غد ا 20 ديسمبر 2024 درجات الحرارة القاهرة الكبرى الوجه البحري السواحل الشمالية شمال الصعيد جنوب الصعيد جنوب سيناء الصقيع المزروعات الأمطار المتفرقة خليج السويس مدن القناة وسط سيناء أمطار رعدية الطقس البارد الصحراء الغربية

الأكثر قراءة

كريم رمزي يكشف كواليس إصابة عمر كمال ويؤكد: تبقى الرواية الرسمية أهم

السبت.. الفنان السوري جمال سليمان في ضيافة لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين

دوللي شاهين تطرح أغنية «روح زورن» بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة".. فيديو

تشكيل المصري لمباراة حرس الحدود في الدوري الممتاز

عاجل - جدول امتحانات الترم الأول 2025 الإسكندرية لجميع المراحل التعليمية

كريم رمزي: إمام عاشور مظلوم.. والبعض حريص على تصيد أخطائه

‏نتنياهو: بعد حماس وحزب الله ونظام الأسد في سوريا يكاد يكون الحوثيون هم الذراع الأخير المتبقي لمحور الشر الإيراني

24 ديسمبر.. تكريم بشرى في مهرجان social media festival بفندق هيلتون الإسكندرية