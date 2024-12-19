عاجل - جدول امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية في محافظة دمياط

أخبار مصر
جدول امتحانات الترم
جدول امتحانات الترم الأول 2025

أعلنت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية في محافظة دمياط، إذ تنطلق الامتحانات يوم السبت 18 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوع لتنتهي الخميس 23 يناير.

جدول امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية في محافظة دمياط

وحددت مديرية التربية والتعليم في دمياط، جدول امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية، كالآتي:

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي العام 2025

  • يوم السبت 18 يناير 2025: مادة اللغة العربية
  • يوم الاثنين 20 يناير 2025: مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الهندسة
  • يوم الثلاثاء 21 يناير 2025: مادة العلوم ومادة التربية الفنية
جدول امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية في محافظة دمياط
  • يوم الأربعاء 22 يناير 2025: مادة الجبر والإحصاء، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
  • يوم الخميس 23 يناير 2025: مادة اللغة الإنجليزية ومادة التربية الدينية

جدول الصف الثالث الإعدادي المهني في دمياط 2025

وجاء جدول الصف الثالث الإعدادي المهني في دمياط للترم الأول، كالآتي:

  • يوم السبت 18 يناير 2025: مادة اللغة العربية والخط العربي  
  • يوم الاثنين 20 يناير 2025: مادة الرياضيات ومادة مجال زراعي ومادة تكنولوجيا
جدول امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية في محافظة دمياط
  • يوم الثلاثاء 21 يناير 2025: مادة الدراسات الاجتماعية ومادة مجال اقتصاد صناعي
  • يوم الأربعاء 22 يناير 2025: مادة العلوم ومادة التربية الفنية
  • يوم الخميس 23 يناير 2025: مادة اللغة الإنجليزية، ومادة التربية الدينية.
جدول امتحانات الترم الأول 2025 الشهادة الاعدادية محافظة دمياط الصف الثالث الإعدادي التعليم المهنى اللغة العربية الدراسات الاجتماعية الهندسة العلوم التربية الفنية الجبر والإحصاء الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات اللغة الإنجليزية التربية الدينية التعليم العام امتحانات نصف العام 2025 مديرية التربية والتعليم بدمياط مواعيد الامتحانات

الأكثر قراءة

كريم رمزي يكشف كواليس إصابة عمر كمال ويؤكد: تبقى الرواية الرسمية أهم

السبت.. الفنان السوري جمال سليمان في ضيافة لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين

دوللي شاهين تطرح أغنية «روح زورن» بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة".. فيديو

تشكيل المصري لمباراة حرس الحدود في الدوري الممتاز

عاجل - جدول امتحانات الترم الأول 2025 الإسكندرية لجميع المراحل التعليمية

كريم رمزي: إمام عاشور مظلوم.. والبعض حريص على تصيد أخطائه

‏نتنياهو: بعد حماس وحزب الله ونظام الأسد في سوريا يكاد يكون الحوثيون هم الذراع الأخير المتبقي لمحور الشر الإيراني

24 ديسمبر.. تكريم بشرى في مهرجان social media festival بفندق هيلتون الإسكندرية