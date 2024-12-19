إزالة تراكمات مياه الأمطار بالطريق الساحلي في مطروح

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عملية إزالة تراكمات
عملية إزالة تراكمات الأمطار بمطروح

شهدت مدينة العلمين تساقط أمطار متوسطة وخفيفة، مما أدى إلى تجمع المياه في بعض المناطق على طريق مطروح الإسكندرية الدولي،وفي مواجهة هذه التحديات الطبيعية، قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بمجهودات كبيرة لإزالة تجمعات مياه الأمطار بسرعة وفعالية. 

حيث نتج عن تساقط مياه الامطار تجمع المياه بكل من منطقة كبري 120 و127 و155 بطريق مطروح الإسكندرية الدولي، تم تنفيذ خطة شاملة للتعامل مع تداعيات الأمطار بدء الفرق الأزمات والطوارئ العمل فور تساقط الأمطار، مستخدمةً السيارات والمعدات لضمان إزالة المياه المتراكمة بأسرع وقت ممكن. لم تكن هذه الجهود فقط لاستعادة الوضع الطبيعي للمنطقة، بل لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من أي مخاطر محتملة قد تنجم عن تجمعات المياه.

عملت الشركة على تنسيق جهودها مع الجهات المعنية مثل غرفة عمليات محافظة مطروح وغرفة عمليات الشركة القابضة، وتم وضع خطط طوارئ مسبقا لمواجهة الأزمات والطوارئ.

وتأتي هذه الجهود في إطار التزام الشركة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، حيث تعمل على تحسين البنية التحتية باستمرار وتعزيز قدراتها في مواجهة الكوارث الطبيعية. تسعى الشركة إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال استثماراتها في المعدات والتكنولوجيا والتدريب المستمر للكوادر البشرية.

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