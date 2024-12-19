عاجل - جدول امتحانات الترم الأول 2025 رسميا

جدول امتحانات الترم الأول.. تنعقد امتحانات الترم الأول 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بدءًا من 11 يناير المقبل، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، التي شددت على ضرورة وضع أسئلة الامتحانات وفقًا للمواصفات الفنية المحددة من المركز القومي للامتحانات، وتقيس مدى فهم الطلاب لمخرجات التعليم، وألا تعتمد على الحفظ والتلقين.

جدول امتحانات الترم الأول الصف الثالث الابتدائي

جدول امتحانات الترم الأول الصف الثالث الابتدائي وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، جدول امتحانات الترم الأول الصف الثالث الابتدائي 2025، إذ من المقرر أن تبدأ 11 يناير وتستمر يومين، كالآتي:

السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، على أن تخصص آخر عشرين دقيقة من زمن الإجابة للإملاء.

الأحد 12 يناير: امتحان الرياضيات لمدة ساعة ونصف يليه امتحان اللغة الأجنبية لمدة ساعة ونصف.

جدول امتحانات الترم الأول الصف الخامس الابتدائي

جدول امتحانات الترم الأول الصف الخامس الابتدائي وفيما يخص جدول امتحانات الترم الأول 2025 للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بمحافظة القليوبية، فإنّها تنعقد كالآتي:

السبت 11 يناير: امتحان اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف.

الأحد 12 يناير: امتحان العلوم لمدة ساعة ونصف، يليه امتحان المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف.

الاثنين 13 يناير: امتحان اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف.

الثلاثاء 14 يناير: امتحان الرياضيات لمدة ساعة ونصف يليه امتحان ICT لمدة ساعة ونصف.

الأربعاء 15 يناير: امتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف.

جدول امتحانات الترم الأول الصف الثاني الإعدادي

جدول امتحانات الترم الأول الصف الثاني الإعدادي وبحسب مديرية التربية والتعليم، فإنّ جدول امتحانات الترم الأول 2025 للصفين الأول والثاني الإعدادي 2025 في القليوبية، كما يلي:

السبت 11 يناير: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف.

الأحد 12 يناير: امتحان العلوم لمدة ساعتين.

الاثنين 13 يناير: امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.

الثلاثاء 14 يناير: امتحان اللغة الأجنبية لمدة ساعتين.

الأربعاء 15 يناير: امتحان الهندسة لمدة ساعتين، يليه الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

جدول امتحانات الترم الأول الصف الأول الإعدادي

جدول امتحانات الترم الأول الصف الأول الإعدادي وكشفت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات نصف العام 2025 للصفين الأول والثاني الإعدادي في قنا، كما يلي:

السبت 11 يناير: امتحان اللغة العربية والخط للصف الأول، بالتزامن مع انطلاق امتحان الجبر والإحصاء للصف الثاني.

الأحد 12 يناير: امتحان اللغة الأجنبية للصف الأول، بالتزامن مع انعقاد امتحان اللغة العربية والخط العربي للصف الثاني.

الاثنين 13 يناير: امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الأول، بالتزامن مع انعقاد اللغة الأجنبية للصف الثاني.

الثلاثاء 14 يناير: امتحان الرياضيات للصف الأول، بالتزامن مع انعقاد الدراسات الاجتماعية للصف الثاني.

الأربعاء 15 يناير: امتحان العلوم للصف الأول، بالتزامن مع انعقاد الهندسة للصف الثاني.

الخميس 16 يناير: امتحان العلوم لمدة ساعتين للصف الثاني.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 ويأتي جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 في محافظة القليوبية، كالآتي:

السبت 18 يناير: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف.

الاثنين 20 يناير: امتحان العلوم لمدة ساعتين.

الثلاثاء 21 يناير: امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.

الأربعاء 22 يناير: امتحان اللغة الأجنبية لمدة ساعتين.

الخميس 23 يناير: امتحان الهندسة لمدة ساعتين، الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025.. وأعلنت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 في قنا، على أن تنعقد كما يلي:

السبت 18 يناير: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف، يليه امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتين.

الاثنين 20 يناير: امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، يليه امتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

الثلاثاء 21 يناير: امتحان العلوم لمدة ساعتين، يليه امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

الأربعاء 22 يناير: امتحان الهندسة لمدة ساعتين، يليه التربية الفنية لمدة ساعتين.

الخميس 23 يناير: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعتين، يليه الحاسب الآلي لمدة ساعة.

جدول امتحانات نصف العام 2025 الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات نصف العام 2025 الصف الأول الثانوي ويأتي جدول امتحانات نصف العام 2025 للصف الأول والثاني الثانوي في القليوبية كالآتي: