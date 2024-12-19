تعليم الأقصر: 179 ألف مشارك في 1890 فعالية بمبادرة "بداية" خلال نوفمبر

أعلن دكتور صفوت الجارح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه تم تنفيذ إجمالي1890 فاعلية ضمن مبادرة بداية على مستوى مراكز ومدن المحافظة وتضمنت: 755 ورشة عمل للطلاب والمعلمين واولياء الامور على مدار الشهر الماضى، و443 ندوة، و399 محاضرة، و119 جلسة إرشادية، و23 مسابقة، و10 أحتفالات، إلى جانب تنظيم 141 زيارة ميدانية ورحلة، وذلك فى ضوء تكثيف فعاليات مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان" بمحافظة الأقصر، تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.



وأوضحت عفاف على المنسق العام للمبادرة بمديرية التربية والتعليم أن الورش المنفذة تضمنت موضوعات حيوية كان على رأسها نشرة الاخبار المصورة، التغذية السليمة والطعام الصحي، المشروعات الريادية ـــ الكابستون، ترشيد استهلاك المياه، الوعي البيئي، تعلم لغة الاشارة للطلاب، المعلم الموهوب، المواطنة الرقمية ومخاطر الانترنت، التوعية بمخاطر الانترنت، تعزيز مهارات التفكير الإبداعي، مهارات الاتصال والتواصل، الوعي المروري، الوعي الصحي والوقاية من الامراض وغيرها من الموضوعات التى تستهدف التنشئة والتوعية السليمة لطلاب المراحل التعليمية المختلفة بالتنسيق مع الجهات المنوطة، كما تنوعت الندوات التثقيفية والمحاضرات للطلاب لحثهم على مبادىء الوحدة الوطنية وسبل الوقاية من الأمراض، والتعبير عن الذات، وتنمية الفكر الإبداعى، والذكاء الأصطناعى والأمن السيبرانى وعدد من المحاور الهامة للطلاب.

وأضافت المنسق العام للمبادرة بمديرية التربية والتعليم أن الزيارات الميدانية والرحلات للطلاب شملت زيارة مستشفى الأورمان ومكتبة مصر العامة والمكتبة المتنقلة والمواقع الأثرية من المعابد والمتاحف، إلى جانب المسابقات التعليمية والثقافية والرياضية.

وأشارت منسق بداية إلى أنه بلغ إجمالي المشاركين بالفعاليات 179283 شملت الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وأعضاء مجالس الأمناء والقيادات.

IMG-20241219-WA0170(1)

IMG-20241219-WA0170

IMG-20241219-WA0169

IMG-20241219-WA0168

IMG-20241219-WA0167

IMG-20241219-WA0166

IMG-20241219-WA0165

IMG-20241219-WA0164

IMG-20241219-WA0163

IMG-20241219-WA0161

IMG-20241219-WA0162