مجوهرات وعملات محلية وأجنبية.. قرار قضائي ضد عصابة تزعمها سيدتين في التجمع الأول

حوادث
متهمة
متهمة

 

قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس متهمتين بسرقة مجوهرات وعملات محلية وأجنبية من داخل شقة بمنطقة التجمع الأول، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وفي التفاصيل، تم ضبط سيدتين تحملان جنسية أجنبية، لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة خزينة حديدية تحوى مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية ومشغولات ذهبية من داخل أحد المساكن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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