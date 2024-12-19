حلم الثراء السريع.. استمرار حبس عصابة التنقيب عن الآثار بالمطرية



قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس 4 متهمين حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار في المطرية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المطرية.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وضبط 4 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب، وعُثر بداخل العقار على حفرة بقطر متر وعمق 3 أمتار.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.