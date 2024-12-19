بأسلوب المغافلة.. تطور جديد ضد مسجلة خطر لسرقتها المواطنين بمنطقة شبرا مصر

حوادث
محكمة
محكمة

قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة الجنح تجديد حبس مسجلة خطر لسرقتها المواطنين بمنطقة شبرا مصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تم ضبط سيدة " لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة شبرا، لقيامها بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المواطنين كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى والإستيلاء منهم على كروت الفيزا خاصتهم بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال وإستبدالها بأخرى وسحب مبالغ مالية من حسابهم الشخصى عقب التحصل منهم على الرقم السرى بأسلوب "المغافلة"، وعُثر بحوزتها على (كمية من المشغولات الذهبية "تم شرائها من متحصلات وقائع السرقة" - مبلغ مالى -  عدد من كروت الفيزا "2 كارت خاصين بالمتهمةبهما مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة" وعدد أخر من كروت الفيزا بأسماء أشخاص مختلفة)، وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه. 
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

حوادث الفجر اسلوب المغافلة التحقيقات النيابة العامة تجديد حبس باسلوب المغافلة

الأكثر قراءة

كريم رمزي يكشف كواليس إصابة عمر كمال ويؤكد: تبقى الرواية الرسمية أهم

السبت.. الفنان السوري جمال سليمان في ضيافة لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين

دوللي شاهين تطرح أغنية «روح زورن» بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة".. فيديو

تشكيل المصري لمباراة حرس الحدود في الدوري الممتاز

عاجل - جدول امتحانات الترم الأول 2025 الإسكندرية لجميع المراحل التعليمية

كريم رمزي: إمام عاشور مظلوم.. والبعض حريص على تصيد أخطائه

‏نتنياهو: بعد حماس وحزب الله ونظام الأسد في سوريا يكاد يكون الحوثيون هم الذراع الأخير المتبقي لمحور الشر الإيراني

24 ديسمبر.. تكريم بشرى في مهرجان social media festival بفندق هيلتون الإسكندرية