سلوت يعترف بأفضلية "مو": لاعب ليفربول لا يمكنه منافسة صلاح

اعترف مدرب ليفربول، آرني سلوت، بأن المهاجم الإيطالي فيديريكو كييزا يحتاج إلى وقت إضافي للوصول إلى قمة مستواه بعد غيابه الطويل عن الملاعب.

ليفربول ينتصر على ساوثهامبتون في كأس كاراباو

حقق فريق ليفربول فوزًا مثيرًا بنتيجة 2-1 على ساوثهامبتون في ربع نهائي كأس كاراباو، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء.

المباراة شهدت غياب النجم المصري محمد صلاح والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، حيث تم استبعادهما من قائمة اللقاء.

عودة فيديريكو كييزا بعد غياب طويل

شارك كييزا في الشوط الثاني من المباراة، بعد غياب استمر نحو ثلاثة أشهر بسبب الإصابة.

انضم كييزا إلى ليفربول قادمًا من يوفنتوس، لكنه خاض حتى الآن أربع مباريات فقط منذ انتقاله للنادي.

تصريحات آرني سلوت عن كييزا

قال آرني سلوت في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "إندبندنت" البريطانية:

"ما رأيته من كييزا يعكس التوقعات، فهو لاعب غائب لمدة طويلة، وبالتالي لا يمكنك أن تتوقع منه أداءً استثنائيًا فور عودته".

"لاحظت وجود لحظات جيدة وأخرى أقل جودة في أدائه، وهذا أمر طبيعي بالنسبة للاعب كان بعيدًا عن الملاعب لفترة طويلة".

"استعادته لأفضل مستوياته يتطلب بعض الوقت، لكن من الجيد أنه أظهر بعض الجوانب الإيجابية خلال المباراة".

التحدي الكبير أمام كييزا

وأشار المدرب الهولندي إلى المنافسة الشديدة التي تنتظر كييزا في خط هجوم ليفربول، قائلًا: "بالنسبة له، الأمر مشابه لما يواجهه اللاعبون الشباب. يجب أن يكون أداؤه على مستوى عالٍ ليتمكن من المنافسة مع نجوم مثل محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز، داروين نونيز، وديوجو جوتا".

أنهى سلوت حديثه قائلًا: "من الجيد أن كييزا عاد إلى الفريق وقدم بعض اللحظات الجيدة في المباراة. هذا مؤشر إيجابي، لكنه يحتاج إلى وقت ليصبح لاعبًا أساسيًا على هذا المستوى".