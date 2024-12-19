عاجل - ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول "دور يناير 2025"

اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول "دور يناير 2025"، لمراحل التعليم الإبتدائي، والإعدادي، وصفوف النقل بالتعليم الفني والمزدوج بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، والتي من المقرر لها يوم السبت الموافق 11 يناير، وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025.

وأكد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم، بتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة في مراحل التعليم المختلفة التوفيق والنجاح.

من جهته؛ أوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم،أن امتحانات الفصل الدراسي الأول «دور يناير 2025»سستعقد كالاتي:

تعقد امتحانات الصف الثالث الإبتدائي علي مدار 4 أيام تبدأ من يوم السبت الموافق 11/1/2025 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 14/1/2025

تعقد امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي علي مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 11/1/2025 وتنتهي يوم الأربعاء 15/1/2025

تعقد امتحانات الصفوف الأول والثاني الاعدادي عام ومهني والثامن أمل والسادس نور علي مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 11/1/2025 وتنتهي يوم الأربعاء 15/1/2025

تعقد امتحانات الصف الثالث الاعدادي العام على مدار 6 أيام تبدأ يوم الخميس 16/1/2025 وتنتهي يوم الخميس 23/1/2025

تعقد امتحانات الصف الثالث الاعدادي "المهني - النور - الأمل" على مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 18/1/2025 وتنتهي يوم الخميس 23/1/2025

ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول "دور يناير 2025"

ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول "دور يناير 2025"

ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول "دور يناير 2025"

ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول "دور يناير 2025"

ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول "دور يناير 2025"

ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول "دور يناير 2025"

ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول "دور يناير 2025"

ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول "دور يناير 2025"

ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول "دور يناير 2025"

ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول "دور يناير 2025"

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الصفين الأول والثاني «فني تجاري وفندقي - صنايع نظام الثلاث سنوات - مهني صناعي - زراعي نظام الثلاث سنوات»، بالإضافة إلي الصفوف الأول والثاني والثالث والرابع صناعي ومتقدمة تجاري، والسلطان عويس،والأول زراعي نظام الخمس سنوات،بجانب مدارس التعليم المزدوج، تعقد علي مدار 12 يوم تبدأ جميعها يوم الخميس 9/1/2025،وتنتهي يوم الخميس 23/1/2025.