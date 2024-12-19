وزير الرياضة ومحافظ المنيا يفتتحان نزل شباب المنيا الدولي

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم الخميس، نزل شباب المنيا الدولي، ضمن جولة الوزير بالمحافظة، التي تهدف إلى دعم الأنشطة الشبابية والرياضية، وتعزيز التنمية الثقافية، والوقوف على البرامج المقدمة للنشء والشباب، في إطار رؤية مصر 2030.

وأوضح اللواء كدواني أن نزل الشباب الدولي، الذي يقع على مساحة 1500 متر مربع، تم تطويره بتكلفة بلغت 100 مليون جنيه، ويضم خمسة أدوار تحتوي على 22 غرفة لكل دور، بقدرة استيعابية تصل إلى 220 فردًا، ويتميز النزل بتجهيزات حديثة تشمل تكييفات، وثلاجات، وشاشات، وحمامات داخلية.

وخلال زيارته لنزل الشباب الدولي، صرّح اللواء كدواني قائلًا: “إن تطوير هذا النزل يعكس اهتمام الدولة بتوفير بيئة متكاملة لخدمة الشباب والنشء، سواء من داخل المحافظة أو من خارجها، بما يدعم الأنشطة الثقافية والرياضية، ويجعل محافظة المنيا وجهة مميزة تستقطب الفعاليات الشبابية والرياضية على المستوى القومي.”

كما تفقد الدكتور أشرف صبحي واللواء كدواني مركز شباب المدينة “أ”، لمتابعة تنفيذ خطط التطوير التي تستهدف رفع كفاءة مراكز الشباب بالمحافظة، بالإضافة إلى زيارة مركز السلامة النفسية، الذي يهدف إلى نشر الوعي النفسي وتقديم خدمات استشارية متكاملة داخل مراكز الشباب، دعمًا للصحة النفسية وبناء الإنسان المصرى إلى جانب افتتاح نادى العلوم لاستكشاف القدرات العلمية وهو أول ناد للعلوم في المحافظة لدعم إبداعات الشباب في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالارتقاء بالخدمات المقدمة للنشء والشباب في جميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتنفيذ برامج متنوعة تشمل الجوانب الرياضية، المهنية، والتقنية، بما يواكب متطلبات الشباب المصري، ويدعم مشاركتهم الفعّالة في تحقيق التنمية المستدامة.

رافق الوزير والمحافظ خلال الجولة، الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، ومندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.