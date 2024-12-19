السبت.. الفنان السوري جمال سليمان في ضيافة لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين

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الفنان السوري جمال
الفنان السوري جمال سليمان

تستضيف لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين الفنان السوري الكبير جمال سليمان، وذلك في تمام الثالثة والنصف عصرًا بعد غد السبت، في ندوة عن الفن والعروبة وسوريا.

صرح بذلك حسين الزناتي وكيل النقابة ورئيس لجنة الشئون العربية وأشار إلي أنه سيتم تكريم الفنان الكبير جمال سليمان، ومنحه درع النقابة تقديرًا لمسيرته الفنية الثرية، وحرصه الدائم على ترسيخ قيم العروبة من خلال أعماله المختلفة.

وأعرب  الزناتي، عن سعادته الكبيرة باستضافة سليمان وتكريمه، مشيرًا إلى احترامه لدور القوى الناعمة في النهوض بالأمة وتحريك الرأي العام بالشكل الأمثل.

وتابع الزناتي: «الندوة تأتي في وقت مهم للغاية، عقب الأحداث المتلاحقة التي مرت بها سوريا والمنطقة بأكملها، ووجود النجم جمال سليمان، وحديثه للناس مباشرة سيحقق مكاسب كبيرة وسيقطع الطريق أمام مروجي الشائعات ومحدثي الفتنة».

وأوضح الزناتى أن الكاتب الصحفي محمود بكري المتخصص في الصحافة الفنية هو من قام بالإعداد للقاء بالتعاون مع لجنة الشئون العربية، ليقام اللقاء في القاعة المستديرة بالدور الثالث بالنقابة.

يذكر أن لجنة الشئون العربية والدولية بالنقابة كانت قد استضافت أمس الأربعاء السفير الصيني بمصر لياو ليتشيانج، والذي شدد على العلاقات التاريخية بين القاهرة وبكين، وسعي البلدين لتحقيق السلام الشامل في المنطقة والعالم أجمع.

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