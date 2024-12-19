للمرة الثالثة.. ألمانية تزور الأطفال مرضى السرطان في الأقصر

تحرص الألمانية إنكا على دعم الأطفال مرضى السرطان فى مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بزيارة المستشفى للمرة الثالثة خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة، وتقديم مشغولات يدوية والتى يتهافت عليها الأطفال وهم يتجمعون حولها للحصول على الهدايا والمشغولات اليدوية التى تصنعها لهم في جو من البهجة والسعادة.

كما تحرص الألمانية فرو انكا، على مواصلة مشوار الدعم للأطفال مرضى السرطان من خلال تشجيع الألمان على المساهمة في دعم محاربين السرطان، من خلال عمل جمعية أصدقاء مرضى شفاء الأورمان بميونيخ، بجانب حرصها على مواصلة مشوارها في دعم الأطفال مرضى السرطان.

ومن جانبها قدمت إدارة مستشفى شفاء الأورمان إلى الألمانية (انكا) درعا خيريا على مجهوداتها في دعم الأطفال مرضى السرطان، وتكرار الزيارات الشهرية لهم وتقديم الدعم والهدايا والألعاب.



وتحرص (انيكا) على زيارة المستشفى شهريا لدعم الأطفال مرضى السرطان خلال رحلتهم العلاجية بالمستشفى، واستطاعت( انكا) جذب انتباه الأطفال المرضى الذين يتجمعون حولها وهى تصنع لهم مشغولات يدوية تهديها للأطفال وتلتقط معهم الصور التذكارية لدعمهم معنويا خلال رحلتهم العلاجية والشد من أزرهم والحديث مع ذويهم لرفع معنوياتهم والتخفيف عنهم، والتى أهدت كل الاطفال مشغولات يدوية.

ومن جانبه، وجه الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر للسيدة (انكا ) التي تأتي شهريا، على ما تقوم به مع الأطفال مرضى السرطان، ودعمهم بطريقة جديدة باهداء المشغولات اليدوية التى أنتجتها لهم، وهى ما تعد لفتة إنسانية تساهم في رسم الابتسامة على وجوه المرضى ودعمهم في رحلتهم العلاجية.

IMG-20241219-WA0183

IMG-20241219-WA0184

IMG-20241219-WA0181

IMG-20241219-WA0182