تشكيل المصري لمباراة حرس الحدود في الدوري الممتاز

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته أمام حرس الحدود بالجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد ، محمد هاشم، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الظهر، سامادو أتدجيكو، خالد الغندور كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، محمد الشامي ،عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، كريم العراقي، باهر المحمدي ، حسن علي، يوسف الجوهري، سمير فكري، حسين فيصل، فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن.

ويضم الطاقم التحكيمي لهذه المباراة كل من ابراهيم محمد حكمًا للساحة ومعه كل من مصطفى عطية ونور الدين سعيد كمساعدين، بالإضافة إلى نور سمير حكمًا رابعًا، فيما يتولى مصطفى مدحت مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله هاني عبد الفتاح.

موعد مباراة المصري ضد حرس الحدود

وتقام هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة على ستاد السويس الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد حرس الحدود

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري وحرس الحدود على شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات هذه البطولة.