“الدفاع المدني” يحذر: أمطار رعدية على معظم المناطق حتى السبت

السعودية
بوابة الفجر

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، حتى السبت القادم.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة، ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل (جدة، العاصمة المقدسة، بحرة، الجموم، خليص، الكامل، رابغ، الليث، القنفذة، الطائف، ميسان، أضم، العرضيات، المويه، الخرمة، رنية، وتربة)، كما ستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الرياض العاصمة، عفيف، الدوادمي، القويعية، شقراء، الغاط، الزلفي، المجمعة، رماح، الرين، ثادق، حريملاء، الدرعية، ضرما، المزاحمية، والدلم.
وأشارت مديرية الدفاع المدني، إلى أن منطقة المدينة المنورة ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة، وخفيفة على مناطق الباحة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، والشرقية.

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