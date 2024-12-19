عاجل - الرئيس التركي يثمن جهود مصر وقطر في وقف العدوان الإسرائيلى على غزة

ثمن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجهود المصرية والقطرية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، داعيا في الوقت ذاته إلى جنى ثمار هذه الجهود في أقرب وقت ممكن.

اقترح أردوغان خلال جلسة مناقشة الأوضاع في فلسطين ولبنان على هامش قمة مجموعة الثماني النامية، فرض حظر بيع السلاح لإسرائيل وإنهاء المعاملات التجارية معها على الصعيد الدولى، كاشفا عن أن تركيا أصبحت طرفا في القضية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أهمية الوصول إلى حل قائم على أساس حل الدولتين.

وحول الوضع في لبنان وسوريا، قال إن وقف إطلاق النار في لبنان وسقوط نظام الأسد يفتح أمامنا مرحلة مأمولة، ويجب أن نكون بجنب أخوتنا في لبنان لتجاوز محنتهم، كاشفا عن حجم المساعدات التي قدمتها بلاده إلى بيروت، والتي وصلت إلى 500 طن.