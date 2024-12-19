عاجل | تباين مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس

اختتمت البورصة المصرية جلسة اليوم الخميس، نهاية تداولات الأسبوع، بتباين في أداء المؤشرات. حيث سجل المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.08% بما يعادل 23.64 نقطة، مدعومًا بصعود بعض الأسهم القيادية، ليغلق عند مستوى 30526 نقطة.





في المقابل، تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ انخفض إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 8410 نقطة، فيما هبط مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان.





بلغ إجمالي التداولات 3.8 مليار جنيه، فيما ارتفع رأس المال السوقي بمقدار 2 مليار جنيه، ليصل إلى 2.230 تريليون جنيه.

وعلى صعيد المؤشرات الأخرى، تراجع مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 37573 نقطة، بينما ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.08% ليصل إلى 13420 نقطة.