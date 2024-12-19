قال ماركو روزه، المدير الفني لفريق لايبزج الألماني لكرة القدم، إنه لا يرى أن فريقه هو المنافس الأول لبايرن ميونخ في الدوري الألماني (بوندسليجا)، وذلك قبل المواجهة التي تجمع بين الفريقين غدا الجمعة في مدينة ميونخ، ولكنه يأمل أن تتحسن الأمور بعد العطلة الشتوية.

روزه: لايبزج ليس المنافس الأول لبايرن ميونخ في الدوري الألماني

ويتربع بايرن ميونخ على قمة جدول الترتيب، بفارق أربع نقاط أمام لايبزج، صاحب المركز الرابع، الذي اضطر للعب دون عدد من لاعبيه الأساسيين للإصابة، ومر بفترة صعبة في نوفمبر الماضي.

وأعاد روزه الفريق للمسار الصحيح، بعدما فاز لايبزج بآخر مباراتين بالدوري، وتأهل في كأس ألمانيا.

ولكنه قال للصحفيين اليوم الخميس: "أمامنا طريق طويل للغاية، يجب أن أكون صريحا".

ولكن روزه يأمل في أن يتحدى مع فريقه بقية المنافسين بعد العطلة الشتوية عندما يستعيد جهود المزيد من لاعبيه.

وقال: "اقول دوما: لو كان جميع لاعبي الفريق جاهزين، اعتقد أن بإمكاننا فعل شيء ما. اتمنى أن يستعيد جميع اللاعبين عافيتهم مرة أخرى في مرحلة ما".

وغاب كزافر شلاجر وتشافي سيمونز وديفيد راوم عن صفوف الفريق لعدة أشهر.

وعاد شلاجر للمشاركة مع الفريق، وينتظر أن يعود راوم لقائمة الفريق للمرة الأولى أمام بايرن ميونخ، في المباراة الختامية للفريق هذا العام، بينما لن يعود سيمونز للفريق حتى يناير المقبل. وتحوم الشكوك حول مشاركة الثنائي كيفن كامبل وأمادو هايدارا في مباراة الغد.

وقال روزه إن بايرن هو المرشح للفوز رغم تلقيه أول خسارة في الدوري الأسبوع الماضي أمام ماينز، لأنه سيستعيد خدمات نجم الهجوم وهداف الدوري هاري كين.

وقال روزه:" 14 هدفا وسبع تمريرات حاسمة- هذا ما يصنع الفارق، هذا ما يجعل كين مميزا. يمكنك أن ترى تأثير غيابه بشكل واضح، ولكن يمكنك أن ترى تأثيره بمجرد وجوده في الملعب. لا يحتاج للاحماء لوقت طويل".