الوفد: قمة الثماني رسالة للعالم بقدرة مصر وستعزز الاقتصاد المصري

أشاد المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد باستضافة مصر قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد" في هذا التوقيت الحساس الذي تمر به المنطقة العربية وحدوث تطورات اقليمية بعدة دول على رأسها فلسطين وسوريا والسودان ولبنان.

وقال "قورة" إن مشاركة رؤساء دول تركيا وإيران وإندونيسيا في القمة يؤكد على الدور الكبير لمصر في المنطقة العربية رسالة للعالم أجمع على قدرة مصر على التعامل مع كافة التحديات التي تمر بها دول المنطقة بما يخدم مصالح شعوب تلك الدول، مؤكدًا على أن مباحثات القمة أثبت أن تلك الدول حريصة على توطيد علاقتها بالإدارة المصرية لتأكدها من قوتها.

وأوضح عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد أن إعلان القمة شمل العديد من النقاط الهامة منها تعميق التعاون الاقتصادي بين الدول الثماني وهو ما يصب في مصلحة مصر خاصة أن اقتصاد تلك الدول من أكبر اقتصاد العالم وهو ما سيعزز الوضع الاقتصادي المصري وسيفتح العديد من فرص الاستثمار في مصر.



وأضاف "قورة" أن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته بالقمة على تعدى إسرائيل كل الحدود والقواعد الدولية والإنسانية عقب تخطي أعداد الوفيات من الفلسطينيين "45" ألف شهيد، غالبيتهم من السيدات والأطفال، وأصيب أكثر من "107" آلاف، معظمهم أيضا من السيدات والأطفال، وبلغت أعداد النازحين "1.9" مليون شخص، وامتدت الانتهاكات الإسرائيلية لتشمل موظفين دولييـن، لقوا حتفهم أثناء تأدية عملهم، مما يؤم على أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات الإدارة المصرية في كافة المناسبات.