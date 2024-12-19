محافظ أسيوط: مجلس الوزراء وافق على إنشاء صوامع غلال جديدة بالمحافظة

ثمن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط مساء اليوم الخميس، قرار موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير، على مشروع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض مساحتها نحو 10 فدادين بناحية مركز القوصية من المساحات المملوكة للدولة بمحافظة أسيوط، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لاستخدامها في إقامة صوامع غلال.

ويأتي ذلك ضمن رؤية مصر 2030 وتوجهات القيادة السياسية الهادفة للتوسع في المشروع القومي لصوامع الغلال؛ بما يعزز من قدرات الدولة التخزينية من الغلال، لتوفير مخزون استراتيجي وتعظيم الإستفادة منها من خلال حفظها بصورة متقدمة في ظل التوسعً الملحوظً في إنتاجية محصول القمح والمساحة المنزرعة منه ضمن خطة التنمية الشاملة لتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين بالجمهورية الجديدة.

والجديد بالذكر أن محافظة أسيوط تعد مركزًا لوجستيا هامًا لما تتمتع به من موقع جغرافي مميز يتوسط محافظات صعيد مصر.