مطار الملك فهد الدولي يكسر حاجز 12 مليون مسافر سنويًا

السعودية
مطار الملك فهد -
مطار الملك فهد - أرشيفية

أعلنت مطارات الدمام، تحقيق أرقام قياسية في الحركة الجوية بمطار الملك فهد الدولي خلال النصف الثاني من العام الحالي 2024.

وتشير الإحصاءات المرتبطة بأعداد المسافرين إلى نجاح مطار الملك فهد الدولي في خدمة أكثر من 12 مليون مسافر من يناير وحتى منتصف ديسمبر 2024، وبهذا حقق المطار أعلى رقم قياسي للمسافرين منذ افتتاحه، ومسجلًا نسبة نمو تقدر بـ15% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.

وفي جانب أعداد الرحلات، سجل مطار الملك فهد الدولي رقمًا قياسيًا جديدًا بأكثر من 99 ألف رحلة من يناير وحتى منتصف ديسمبر 2024، مسجلًا بهذا أعلى رقـم قياسي لأعداد الرحلات منذ افتتاحه، ومحققًا نموًا بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.

كما نجح المطار في تسجيل أرقام قياسية ليوم واحد في أعداد المسافرين تجاوزت 50 ألف مسافر، ليسجّل بذلك أعلى رقم قياسي للمسافرين في يوم واحد منذ افتتاحه، كما حقق المطار أعلى رقم قياسي في الحركة الجوية ليوم واحد، عبر نجاحه في تسيير 374 رحلة، جاء هذا في الخميس 13 يونيو 2024.

الحركة الجوية مطارات الدمام مطار الملك فهد الدولي مطار الملك فهد
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