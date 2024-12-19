طلاب جامعة أسيوط يشاركون فى البرنامج التدريبي للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالقاهرة

شاركت جامعة أسيوط مساء اليوم الخميس تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط بعدد 30 طالبًا وطالبة فى فعّاليات البرنامج التدريبى عن مكافحة الفساد والحوكمة والذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية، بالأكاديمة الوطنية لمكافحة الفساد بالقاهرة.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي؛ بالبرامج التدريبية التي تنظمها الأكاديمية، وبمشاركة الطلاب الجامعة؛ بهدف نشر الوعي بالمفاهيم المرتبطة بالحوكمة ومكافحة الفساد، ونشر قيم النزاهة، والشفافية في المجتمع؛ لتحقيق التنمية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، الهادفة لمكافحة الفساد 2023-2030 والتصدي لكافة أشكاله، وصوره، مؤكدًا حرص الجامعة على تثقيف الشباب وتعريفهم بأخلاقيات العمل على جميع مستويات المجتمع.

وجاءت مشاركة وفد جامعة أسيوط، تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام علي الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وتنظيم ممدوح محمود، وداليا شوبك، وأحمد عمر كامل، ودعاء محمد عباس من إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وتناول البرنامج التدريبي العديد من المحاضرات العلمية، حول تعريف الفساد، وأسبابه، وآثاره؛والفساد والأمن القومى؛ والبنية المعلوماتية للدولة المصرية، والحوكمة فى مواجهة الفساد، واستعرض استراتيجية ورؤية مصر 2030، ومهارات التواصل، وأخلاقيات العمل، وكيفية إعداد السيرة الذاتية، وتقديم العروض، وكيفية تحقيق ريادة الأعمال.