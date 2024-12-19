نائب محافظ قنا يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة قنا لتوفير السلع بأسعار مخفضة

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بوابة الفجر

افتتح الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اليوم "سوق اليوم الواحد" بمدينة قنا، ضمن سلسلة الأسواق التي تنظمها وزارة التموين بالتعاون مع المحافظة، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم اليومية بأسعار مخفضة، رافقه حسن محمد القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، والدكتور محمد الباهي، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، والنائبان العمدة مبارك عامر، ومحمد الجبلاوي، عضوا مجلس النواب، وأمير عبد السلام الشيخ، رئيس الغرفة التجارية بقنا.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة، من خلال مبادرات متنوعة تشمل المنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية، بهدف ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح حسن محمد القط، وكيل وزارة التموين بقنا، أن السوق يضم مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، تشمل الخضروات، الفاكهة، اللحوم الطازجة والمجمدة، الدواجن، منتجات الألبان، البقوليات، الزيوت، ومنتجات الصناعات الغذائية والمخبوزات، بتخفيضات تتراوح بين 25% و30% مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى.

ومن جانبه أكد الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، أن المحافظة مستمرة في تنظيم هذه الأسواق بشكل دوري في جميع المراكز والمدن، لضمان وصول الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، مشيدًا بجهود الجهات المنظمة في تلبية احتياجات المواطنين ودعم استقرار الأسواق.

جدير بالذكر أن مبادرة "أسواق اليوم الواحد" تُعد من المبادرات الرائدة التي تبنتها الدولة لتحقيق التوازن في الأسعار وضمان توافر السلع، حيث تهدف المبادرة إلى إيصال السلع الأساسية مباشرة من المنتجين إلى المستهلكين، دون المرور بالحلقات الوسيطة، مما يسهم في زيادة المعروض وتقديم السلع بأسعار تنافسية. كما تعكس هذه المبادرة التعاون الوثيق بين قطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.

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