عاجل - فرص تتيحها عضوية منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

فرص عديدة تتيحها عضوية منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، إذ تمثل الدول الأعضاء مجتمعة أكثر من مليار نسمة؛ ما يوفر سوقا كبيرة وفرصًا هائلة للنمو الاقتصادي.

وتستحوذ الدول الأعضاء على 14% من التجارة العالمية بنحو 700 مليار دولار، وتتحكم الدول الأعضاء في ممرات مائية عالمية مثل قناة السويس ومضيق البسفور التركي ومضيق ملقا الماليزي.

وتمثل استضافة مصر للقمة الحالية 2024 فرصة لتحقيق دفعة للأمام وإضفاء مزيد من الحيوية، كما أن الدول الأعضاء تسعى إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري فيما بينها.

وتبنت الدول الأعضاء خطة عمل تتماشى مع رغبة الأعضاء في توسيع مجالات التعاون.