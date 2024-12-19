عاجل - جهود مصر لتفعيل أطر التعاون بين أعضاء منظمة الدول الثماني النامية

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منظمة الدول الثماني
منظمة الدول الثماني النامية D8

تبذل مصر جهودا كبيرة من أجل تفعيل أطر التعاون بين أعضاء منظمة الدول الثماني النامية، حيث كانت أول دولة تصدق على ميثاق التعاون الاقتصادي، وتقوم بدور كبير فى تنسيق مواقف المجموعة في المحافل الدولية.

وتتطلع رؤية مصر لحجم تجارة أكبر بين دول المجموعة وتشجيع القطاع الخاص، وحرصت كذلك على المشاركة  فى الاجتماعات المختلفة لدول المجموعة.

واستضافت مصر ثالث قمة لدول المجموعة فى القاهرة عام 2001، وكانت مسؤولة عن ملف التعاون التجاري بين بلدان المجموعة.

واستضافت كذلك اجتماعات المجموعة الخاصة بإنشاء بنك للبذور الزراعية لدول المجموعة، كما استضافت اجتماعات متعاقبة لتطوير صناعة الأسمدة والمنظومة التأمينية.

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