سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 استقرارًا بالبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 164.1 جنيه للشراء و165.2 جنيه للبيع، فيما يلي نستعرض لكم سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري بالبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

164.1 جنيه للشراء.

165.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

164.7 جنيه للشراء.

165.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

160.1 جنيه للشراء.

165.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى CIB

162.5 جنيه للشراء.

165.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

161.4 جنيه للشراء.

165.4 جنيه للبيع.