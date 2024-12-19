محافظة الجيزة تبدأ تطوير بعض شوارع حي الدقي بالإنترلوك

أعلنت محافظة الجيزة عن انطلاق مشروع تطوير عدد من شوارع حي الدقي باستخدام بلاط الإنترلوك، بهدف تسهيل حركة السير وتحسين مظهر الشوارع، ويأتي هذا المشروع ضمن توجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية.

نشرت محافظة الجيزة، عبر صفحتها على فيسبوك مقطع فيديو يُظهر جانبًا من أعمال الرصف الجارية، والتي تستهدف شوارع ذات كثافة سكانية مرتفعة، مثل متفرعات شارع سليمان جوهر وحسين كمال، والمشروع يتم تنفيذه من قبل مديرية الطرق بالمحافظة.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية للمشروع، مع الحرص على الجودة العالية للمواد المستخدمة لضمان الاستدامة وطول عمر الشوارع الجديدة.

وشدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على متابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف بالشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية، لضمان تنفيذها على أكمل وجه ووفقًا للمواصفات المحددة للخامات المستخدمة لضمان عوامل الاستدامة.