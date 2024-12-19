رئيس المجلس القومي للطفولة تقدم واجب العزاء لأسرة شريهان أحد ضحايا حادث ميكروباص ديروط الغارق

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رئيس المجلس القومي
رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة مع طفلتي شريهان

قدمت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة مساء اليوم الخميس واجب العزاء لأسرة المهندسة شريهان عثمان صدقى ضحية حادث ميكروباص ديروط الغارق فى ترعة بحر يوسف أمام موقف سيارات الأجرة بمدينة ديروط بمنزلهم بقرية ديروط الشريف بمركز ديروط بمحافظة أسيوط هذه الام العظيمة التي ضحت بحياتها لإنقاذ طفلتيها ضاربة لنا نموذج في التضحية والبطولة والعطاء

 

وحرصت السنباطي على لقاء الطفلتين والاطمئنان عليهما موجهة بتقديم كافة سبل الدعم اللازم لهما مشيرة إلى ان المجلس سيتابع الطفلتين عن كثب للاطمئنان على تلقيهم كافة الدعم اللازم

 

وكما حرص الدكتور نور اسامة عضو المجلس القومى للطفولة والامومة واستشارى تعديل السلوك على عقد جلسة دعم نفسي للطفلتين مشيرًا إلى استمرار متابعة حالتهما النفسية

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